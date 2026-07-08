В Киеве зафиксировано несколько взрывов В двух районах Киева после взрывов начались пожары

В Киеве вновь произошли взрывы, пишет украинское издание «Общественное. Новости». Они были зафиксированы после объявления в украинской столице баллистической опасности.

В Деснянском районе наблюдается возгорание складских помещений после попадания ракеты, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Также, по его данным, в Святошинском районе зафиксирован пожар в нежилом здании. Киевляне в местных пабликах утверждают, что в некоторых частях города отключился свет.

Ранее Министерство обороны России передавало, что ВС РФ нанесли удар по стоянкам грузовиков, которые отвечали за перевозку дронов для ВСУ. В ходе атак применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», в двух локациях было уничтожено до 10 фур.

До этого стало известно, что Киев попал в список наименее пригодных для жизни городов мира. Город занял 166-е место из 173, уступив даже столице Зимбабве Хараре. В рейтинге, который оценивает города по пяти категориям — здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность, — в 2025 году Киев оказался на 165-м месте.