Киев признали одним из худших городов на планете The Economist: Киев признали непригодным для жизни городом

Киев попал в список наименее пригодных для жизни городов мира, согласно рейтингу, составленному британским журналом The Economist. Город занял 166-е место из 173, уступив даже столице Зимбабве Хараре.

В рейтинге, который оценивает города по пяти категориям — здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность — в 2025 году Киев оказался на 165-м месте. Лучшим городом для жизни второй год подряд был признан Копенгаген, а в нижней части списка оказались Дамаск, Триполи и Дакка.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российскими военными было нанесено поражение объекту «Киев-79» (ООО «Укр армо тех»). Данное предприятие считается одной из главных производственных баз, снабжающих Вооруженные силы Украины бронеавтомобилями.

До этого мэр Киева Виталий Кличко указал, что удар, нанесенный по украинской столице в ночь на 6 июля, оказался «самым массированным». При этом аналогичную характеристику он давал и предыдущей атаке, которая была нанесена в ночь на 2 июля.