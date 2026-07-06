«Самая массированная»: Кличко раскрыл небывалый масштаб атаки на Киев Кличко сообщил о самом массированном ударе по Киеву

Недавний удар, нанесенный по Киеву в ночь на 6 июля, оказался «самым массированным», заявил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. При этом аналогичную характеристику он давал и предыдущему удару, который был нанесен в ночь на 2 июля.

Самая массированная атака <…> на столицу, — заявил мэр.

Ранее российские военные нанесли поражение объекту «Киев-79» (ООО «Укр армо тех»). Предприятие считалось одной из ключевых производственных баз, обеспечивающих Вооруженные силы Украины бронеавтомобилями.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что сразу несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил России. Кроме того, в ведомстве уточнили, что удары пришлись по заводу «Квант», который специализируется на выпуске ракет «Нептун-МД».

Также Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки российских войск повреждения получил судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» в украинской столице. Там производятся артиллерийские катера «Гюрза-М».