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06 июля 2026 в 09:33

Главные производители ракет и БПЛА в Киеве попали под удар

Армия России нанесла удары по предприятиям «Киев-71» и «Квант»

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сразу несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины в Киеве оказались повреждены в результате атаки со стороны Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, удары пришлись по заводам «Киев-71» и «Квант».

[Поражено] промышленное предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ») — одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что под ударом также оказался приборостроительный завод «Квант». Данное предприятие специализируется на выпуске ракет «Нептун-МД».

Ранее сообщалось, что в Киеве получил повреждения судостроительный завод «Кузница на Рыбальском». Предприятие является крупнейшим такого типа на Украине.

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