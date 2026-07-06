Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 09:33

ВС России разнесли украинский судостроительный завод в Киеве

Минобороны России сообщило о повреждении судостроительного завода в Киеве

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расположенный в украинской столице судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», на котором производятся артиллерийские катера «Гюрза-М», получил повреждения в результате атаки российских войск, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Этот завод является крупнейшим предприятием такого типа на Украине.

Поражены в городе Киеве: <…> судостроительный завод (верфь) «Киев» (ЧАО «Кузница на Рыбальском») — крупнейшее предприятие машиностроения, осуществляющее производство артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М», а также выпуск и ремонт безэкипажных катеров ударного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в МО России сообщили, что в ночь на 6 июля ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам. В столице и Киевской области поражены предприятия ОПК и объекты топливно-энергетической сферы.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что военные ВС РФ нанесли удар по стратегическому складу топлива украинских войск в районе Запорожья. Для атаки использовался БПЛА «Герань».

Европа
Украина
Киев
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.