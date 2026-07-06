ВС России разнесли украинский судостроительный завод в Киеве Минобороны России сообщило о повреждении судостроительного завода в Киеве

Расположенный в украинской столице судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», на котором производятся артиллерийские катера «Гюрза-М», получил повреждения в результате атаки российских войск, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Этот завод является крупнейшим предприятием такого типа на Украине.

Поражены в городе Киеве: <…> судостроительный завод (верфь) «Киев» (ЧАО «Кузница на Рыбальском») — крупнейшее предприятие машиностроения, осуществляющее производство артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М», а также выпуск и ремонт безэкипажных катеров ударного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в МО России сообщили, что в ночь на 6 июля ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам. В столице и Киевской области поражены предприятия ОПК и объекты топливно-энергетической сферы.

Кроме того, в пресс-службе Министерства обороны России заявили, что военные ВС РФ нанесли удар по стратегическому складу топлива украинских войск в районе Запорожья. Для атаки использовался БПЛА «Герань».