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07 июля 2026 в 14:59

Российские «Герани» разнесли 10 набитых беспилотниками грузовиков ВСУ

ВС России атаковали перевозившие беспилотники для ВСУ фуры

ВС РФ ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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ВС России нанесли удар по стоянкам перевозивших дроны для ВСУ грузовиков, уничтожено до 10 машин, сообщили в Минобороны России. Для удара применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер».

В целях нарушения логистики противника и сокращения возможностей по доставке военных грузов нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер» по стоянкам грузового автотранспорта типа «фура» в городе Харькове и городе Павлограде Днепропетровской области. В результате удара в двух локациях уничтожено до 10 автомобилей, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные также нанесли удар по местам скопления грузового транспорта на автодороге Днепр — Никополь. Уничтожено три фуры и два тагяча. Они также перевозили беспилотники для ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли поражение военным аэродромам, а также критически важным объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Удары наносились скоординированными действиями авиации, беспилотных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Силы России ликвидировали логистические центры и производственные цеха, где изготавливались боевые дроны дальнего радиуса действия.

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