Названы регионы России, в которые может вернуться зима Синоптик Макарова: снег на неделе может выпасть в Норильске, ЯНАО и Якутии

Вероятность выпадения снега в ряде регионов России на текущей неделе не исключается, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Осадки ожидаются в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. Она также добавила, что в Сибири на этой неделе прогнозируется похолодание.

В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу. Мокрый снег в этой части не исключен. А также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкия и северо-запад Якутии, — сказала синоптик.

Ранее синоптики Погодного центра «Фобос» обратили внимание, что пик похолодания ожидается в Москве во вторник, 7 июля. По их словам, после обеда столбики уличных термометров в лучшем случае покажут +18 градусов.

Позже главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова указала, что жаркая погода вернется в Москву 10 июля. По ее прогнозу, температура воздуха поднимется до +27 градусов. Это связано с тем, что город на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, объяснила синоптик.