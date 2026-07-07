Москвичей предупредили о резком возвращении летней жары Синоптик Позднякова: в пятницу, 10 июля, в Москве ожидается +27 градусов

Жаркая погода вернется в Москву в пятницу 10 июля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее прогнозу, температура воздуха поднимется до +27 градусов.

В ближайшую пятницу Москва на некоторое время окажется в теплом секторе циклона, а затем вновь попадет в его тыловую часть, погода будет неустойчивой, — предупредила эксперт.

Ранее синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов заявил, что на протяжении всей недели в Москве ожидаются дожди. По его словам, в некоторых районах ливни будут сопровождаться грозами со шквалистым ветром.

До этого метеоролог Михаил Леус передавал, что огромный шлейф пыли из пустыни Сахара движется через Атлантический океан в сторону США. Наибольшей силы это явление обычно достигает с конца июня до середины августа. Специалист отметил, что данное природное явление способно существенно повлиять на погодные условия в Северной Америке.

Кроме того, ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова указывала, что в Москве и Московской области до конца следующей недели сохранится неустойчивая погода. По ее словам, ожидаются кратковременные дожди и невысокая температура воздуха.