Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 10:11

Москвичей предупредили о затяжных ливнях с грозами

Гидрометцентр: в Москве всю неделю ожидаются дожди с грозами

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На протяжении всей недели в Москве ожидаются дожди, сообщил в интервью ИС «Вести» синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов. Он отметил, что в некоторых районах ливни будут сопровождаться грозами со шквалистым ветром.

В понедельник, вторник и среду преобладающее значение температуры воздуха будет находиться в диапазоне 20–22 градусов, а во второй половине станет на несколько градусов теплее. В дневные часы воздух прогреется до 23–25 градусов. При этом на юге и востоке Подмосковья может быть на несколько градусов теплее — до 26–27 градусов, — сообщил Обухов.

Метеоролог добавил, что в течение недели ветер будет южного направления со средней скоростью 5–10 м/с. Однако при грозах порывы могут усиливаться до 15 м/с.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что в Москве и Московской области до конца следующей недели сохранится неустойчивая погода. По ее словам, ожидаются кратковременные дожди и невысокая температура воздуха.

Москва
грозы
ливни
непогода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
На Украине в доме задержанного по делу Березовской нашли комнату пыток
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Популярная российская актриса застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.