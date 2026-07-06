Москвичей предупредили о затяжных ливнях с грозами Гидрометцентр: в Москве всю неделю ожидаются дожди с грозами

На протяжении всей недели в Москве ожидаются дожди, сообщил в интервью ИС «Вести» синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов. Он отметил, что в некоторых районах ливни будут сопровождаться грозами со шквалистым ветром.

В понедельник, вторник и среду преобладающее значение температуры воздуха будет находиться в диапазоне 20–22 градусов, а во второй половине станет на несколько градусов теплее. В дневные часы воздух прогреется до 23–25 градусов. При этом на юге и востоке Подмосковья может быть на несколько градусов теплее — до 26–27 градусов, — сообщил Обухов.

Метеоролог добавил, что в течение недели ветер будет южного направления со средней скоростью 5–10 м/с. Однако при грозах порывы могут усиливаться до 15 м/с.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что в Москве и Московской области до конца следующей недели сохранится неустойчивая погода. По ее словам, ожидаются кратковременные дожди и невысокая температура воздуха.