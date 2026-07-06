Метеоролог предупредил США о грозящей опасности из Африки Метеоролог Леус предупредил о движении пыли из Сахары к США

Огромный шлейф пыли из пустыни Сахара движется через Атлантический океан в сторону США, сообщил метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале. Наибольшей силы это явление обычно достигает с конца июня до середины августа.

Специалист отметил, что данное природное явление способно существенно повлиять на погодные условия в Северной Америке. Сухие и запыленные воздушные массы могут препятствовать формированию тропических штормов — вследствие этого старт сезона ураганов в 2026 году может оказаться менее активным по сравнению с обычными показателями.

Вместе с тем у этого феномена есть и негативный эффект: пылевой шлейф способен усилить жару на юге США. Из‑за высокой концентрации пыли в атмосфере затрудняется образование облаков и грозовых фронтов, что приводит к более интенсивному солнечному прогреву и может способствовать более длительному сохранению знойной погоды.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что вторая половина июля в Москве будет более жаркой, чем вторая пятидневка месяца. При этом ожидается преимущественно переменная облачность, уточнила синоптик.