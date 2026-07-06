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06 июля 2026 в 20:46

Метеоролог предупредил США о грозящей опасности из Африки

Метеоролог Леус предупредил о движении пыли из Сахары к США

Пустыня Сахара Пустыня Сахара Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Огромный шлейф пыли из пустыни Сахара движется через Атлантический океан в сторону США, сообщил метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале. Наибольшей силы это явление обычно достигает с конца июня до середины августа.

Специалист отметил, что данное природное явление способно существенно повлиять на погодные условия в Северной Америке. Сухие и запыленные воздушные массы могут препятствовать формированию тропических штормов — вследствие этого старт сезона ураганов в 2026 году может оказаться менее активным по сравнению с обычными показателями.

Вместе с тем у этого феномена есть и негативный эффект: пылевой шлейф способен усилить жару на юге США. Из‑за высокой концентрации пыли в атмосфере затрудняется образование облаков и грозовых фронтов, что приводит к более интенсивному солнечному прогреву и может способствовать более длительному сохранению знойной погоды.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что вторая половина июля в Москве будет более жаркой, чем вторая пятидневка месяца. При этом ожидается преимущественно переменная облачность, уточнила синоптик.

Общество
США
Атлантический океан
Михаил Леус
метеорологи
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