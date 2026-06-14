Зуд купальщика, обстановка с поездами в Крыму, «холодное пятно»: что дальше

Зуд купальщика, обстановка с поездами в Крыму, «холодное пятно»: что дальше

В России зафиксировали первые в этом сезоне случаи заражения «зудом купальщика», в Крыму стала действовать новая схема движения железнодорожного транспорта, аномальная зона охлаждения сформировалась в северной части Атлантического океана на фоне глобального потепления — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В России начался период заражения «зудом купальщика»

В России были зафиксированы первые в этом сезоне случаи церкариоза, или заражения «зудом купальщика». У пострадавших отмечаются сыпь, волдыри и повышение температуры.

Отмечается, что несколько отдыхающих подхватили церкариоз после купания в Светлоярском озере в Нижегородской области. Среди причин называют сильный прогрев стоячей воды и наличие водоплавающих птиц, которые являются переносчиками паразитов.

По словам очевидцев, мелководье озера сильно заросло, что в сочетании с жаркой погодой создало благоприятные условия для развития церкарий. При этом паразиты не способны жить в организме человека, однако могут вызывать выраженную аллергическую реакцию с зудом и высыпаниями.

Ранее депутат Госдумы Юлия Дрожжина отметила, что купание на необорудованных пляжах чревато травмами и заражением кишечными инфекциями. Она уточнила, что дикие пляжи зачастую не проходят санитарные и технические проверки — опасными могут оказаться даже внешне спокойные и чистые водоемы. По словам парламентария, распознать потенциально опасное место для купания можно по ряду признаков. В таких местах нет официально оборудованного пляжа, установлены знаки «Купание запрещено», нет спасательных постов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В свою очередь дерматовенеролог Ольга Янец заявила, что появление отеков и волдырей, а также сильный болевой синдром после загара требуют визита к врачу. Эти признаки часто указывают на серьезные солнечные ожоги, при которых повреждаются глубокие слои эпидермиса. Кроме того, человек должен обратиться за медицинской помощью в случае, если после отдыха на солнце родинка на теле изменила свой цвет или форму.

В Крыму ввели новую схему движения железнодорожного транспорта

В Крыму до конца сентября введена новая схема движения поездов, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Теперь часть поездов «Таврия» будет следовать до Керчи, далее пассажиры смогут пересесть в автобусы до конечной точки маршрута, в частности в поселки и города: Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и другие.

В то же время на станции Керчь Южная на постоянной основе дежурят сотрудники перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», которые координируют посадку в автобусы. Их можно узнать по оранжевым жилетам.

«После прибытия в Керчь пассажиры пересаживаются на автобус, который доставляет их до конечной станции, указанной в билете (если билет до Джанкоя, автобус доставит вас до Владиславовки или Симферополя по вашему выбору). Посадка организуется на привокзальной площади или у станции. Все пересадки состыкованы с прибытием поездов. В обратную сторону работает аналогичная схема», — объяснил перевозчик.

За проезд на автобусе доплачивать отдельно не нужно. Автобусы курсируют по постоянному расписанию, опубликованному на сайте Минтранса Республики Крым.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Ограничения по размерам и весу аналогичны правилами перевозки багажа в поездах «Таврия»: плацкарт и купе — до 36 кг, СВ, люкс — до 50 кг.

«Разрешен провоз крупногабаритной ручной клади — велосипедов, самокатов, музыкальных инструментов и пр. Также разрешен провоз мелких животных в переносках, крупных собак — в наморднике и с поводком на задней площадке автобуса», — уточнили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Если поезд идет до Симферополя вместо Евпатории или города Саки, пассажиры аналогично пересаживаются на автобус от или до станций Саки или Евпатория. Расписание транспорта состыковано с расписанием поездов.

Часть поездов «Таврия» продолжает следовать в Крым и из Крыма по полному маршруту до конечных станций, но в их расписание были внесены изменения, в связи с чем пассажирам нужно перепроверить время отправления. В частности, до Симферополя продолжают ходить поезда № 18/17 Москва — Симферополь, № 28/27 Москва — Симферополь, № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь, № 316/315 Адлер — Симферополь, № 474/473 Смоленск— Симферополь.

Тем временем железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что поезд сообщением Таганрог — Керчь больше не будет курсировать, начиная с 17 июня из Керчи и с 18 июня из Таганрога.

«В связи с принятыми оперштабом Крыма решениями по изменению организации движения пассажирских поездов поезд № 483/484 Таганрог — Керчь (ранее Таганрог — Симферополь) отменяется», — говорится в сообщении перевозчика.

Здание железнодорожного вокзала в Керчи Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Уточняется, что для того, чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дону. Возврат билетов осуществляется без удержания сборов.

«Холодное пятно» в Атлантике приведет к глобальной катастрофе?

Аномальная зона охлаждения сформировалась в северной части Атлантического океана, к югу от Гренландии, на фоне глобального потепления, сообщила международная группа ученых по результатам исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters. Это «холодное пятно», которое сигнализирует о приближении климатической точки невозврата, может радикально изменить условия существования человечества уже к середине текущего столетия, сказано в публикации.

Специалисты напомнили, что остановка атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — это не отдаленная гипотетическая угроза. Данный процесс уже имел место в истории планеты.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что разрушение антарктического ледника Туэйтс, известного как «ледник Судного дня», вызовет значительный подъем уровня Мирового океана. По словам эксперта, этот массив привлекает повышенное внимание исследователей из-за своих колоссальных размеров и стремительной деградации.

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