Россиян предостерегли от купания на необорудованных пляжах

Купание на необорудованных пляжах чревато травмами и заражением кишечными инфекциями, напомнила в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Кроме того, плавание в загрязненных водоемах грозит кожными заболеваниями.

Дно водоема [на диких пляжах] может быть не обследовано. Там могут быть резкие перепады глубин, коряги, мусор, технические конструкции и сильные подводные течения. Все это создает реальную опасность для купающихся, — предупредила Дрожжина.

Она уточнила, что дикие пляжи зачастую не проходят санитарные и технические проверки — опасными могут оказаться даже внешне спокойные и чистые водоемы. По словам парламентария, распознать потенциально опасное место для купания можно по ряду признаков. В таких местах нет официально оборудованного пляжа, установлены знаки «Купание запрещено», нет спасательных постов, отсутствуют буйки и другая инфраструктура для отдыха.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что массовый купальный сезон в Московском регионе, вероятно, начнется не раньше июля. Сейчас, как она отметила, вода в Москве-реке остается слишком холодной для комфортного купания.