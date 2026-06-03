Москвичам рассказали, когда ждать купальный сезон РИА Новости: купальный сезон в Москве начнется в июле

Массовый купальный сезон в Московском регионе, вероятно, начнется не раньше июля, заявила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Сейчас, как она отметила, вода в Москве-реке остается слишком холодной для комфортного купания.

Температура воды на данный момент составляет около 14 градусов. По словам специалиста, прогрев идет очень медленно, так как Москва-река является проточной.

Ей еще греться и греться, так как Москва-река проточная, прогреваться будет не очень сильно, если только верхние слои, — сказала синоптик.

Говорить о полноценном открытии купального сезона для всех категорий отдыхающих пока преждевременно, добавила она. Так, в июне вода будет еще недостаточно теплой.

Начало лета холодное, и так может случиться, что весь июнь будет бодрящая вода, а комфортных для всех значений она может достигнуть в июле, — пояснила Паршина.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в первую неделю июня ожидаются кратковременные дожди, а в Ленинградской области — осадки и грозы. При этом специалисты спрогнозировали в городе потепление.