Жителям Петербурга пообещали кратковременные дожди в начале лета

В Санкт-Петербурге в первую неделю июня ожидаются кратковременные дожди, а в Ленинградской области — осадки и грозы, пишет Neva.today со ссылкой на синоптика Александра Колесова. При этом специалист спрогнозировал в городе потепление.

В первый день лета воздух в Санкт-Петербурге прогреется до плюс 18 градусов, а уже 2 июня столбики термометров покажут плюс 20 градусов. Во второй половине недели максимальная температура воздуха достигнет плюс 25 градусов. Ночью этот показатель составит плюс 10–15 градусов.

Ранее специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что гроза с дождем обрушится на Москву в конце первой рабочей недели июня. При этом он отметил, что в столице в ближайшие дни будет преобладать относительно солнечная и сухая погода.