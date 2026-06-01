ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 14:42

В Барнаульском санатории 18 детей заболели острой кишечной инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краевом детском психоневрологическом санатории Барнаула произошла вспышка острой кишечной инфекции, сообщает Telegram-канал «112». Всего заболели 20 человек, в том числе 18 детей.

12 несовершеннолетних госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести. Еще восемь человек, среди них шестеро детей, проходят амбулаторное лечение.

Ранее в Пятигорске посетители кафе почувствовали ухудшение самочувствия. Пострадавших доставили в инфекционное отделение городской больницы с признаками кишечной инфекции. На данный момент госпитализированы 50 человек.

До этого в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что в кадетском корпусе имени А. И. Лебедя было зафиксировано 33 случая с подозрением на острую кишечную инфекцию. Кадетский корпус был переведен на дистанционный формат обучения.

Также сообщалось, что у подростков из детского лагеря в Башкирии, пожаловавшихся на плохое самочувствие, медики выявили норовирус. По данным Минздрава региона, обратились 16 детей, всех осмотрели, взяли анализы, но госпитализация никому не потребовалась.

Регионы
Барнаул
Алтайский край
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.