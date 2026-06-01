В Барнаульском санатории 18 детей заболели острой кишечной инфекцией

В Краевом детском психоневрологическом санатории Барнаула произошла вспышка острой кишечной инфекции, сообщает Telegram-канал «112». Всего заболели 20 человек, в том числе 18 детей.

12 несовершеннолетних госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести. Еще восемь человек, среди них шестеро детей, проходят амбулаторное лечение.

Ранее в Пятигорске посетители кафе почувствовали ухудшение самочувствия. Пострадавших доставили в инфекционное отделение городской больницы с признаками кишечной инфекции. На данный момент госпитализированы 50 человек.

До этого в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили, что в кадетском корпусе имени А. И. Лебедя было зафиксировано 33 случая с подозрением на острую кишечную инфекцию. Кадетский корпус был переведен на дистанционный формат обучения.

Также сообщалось, что у подростков из детского лагеря в Башкирии, пожаловавшихся на плохое самочувствие, медики выявили норовирус. По данным Минздрава региона, обратились 16 детей, всех осмотрели, взяли анализы, но госпитализация никому не потребовалась.