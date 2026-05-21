Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии

У подростков из детского лагеря в Башкирии, пожаловавшихся на плохое самочувствие, медики выявили норовирус, сообщили РИА Новости в местных правоохранительных органах. По данным Минздрава региона, обратились 16 детей, всех осмотрели, взяли анализы, но госпитализация никому не потребовалась.

Ранее в кадетском корпусе имени А. И. Лебедя в Красноярском крае было выявлено 33 человека с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас сотрудники ведомства проводят эпидемиологическое расследование среди воспитанников учреждения.

Кроме того, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о массовом заражении кишечной инфекцией на лайнере Caribbean Princess. На судне, где находились более 4 тыс. человек, норовирус подхватили 115 пассажиров и членов экипажа. По данным санитарной службы, заболевание сопровождается интенсивной рвотой и поносом, поэтому всех зараженных немедленно изолировали.

Также Роспотребнадзор направил официальное обращение в Министерство здравоохранения Египта из-за массового отравления россиян. Аналогичный запрос был отправлен руководству Ассоциации туроператоров России.