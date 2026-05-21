Минимум 16 детей обратились за медпомощью в башкирском лагере В Башкирии у 16 детей в оздоровительном лагере выявили гастроэнтерит

У 16 детей, почувствоваших себя плохо в оздоровительном лагере в Башкирии, выявили гастроэнтерит, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Подростков не стали госпитализировать. Массовое заболевание произошло в лагере «Уральские зори» среди детей 11–15 лет.

Предварительно, у детей гастроэнтерит, — сообщил источник.

Заболевшие дети — участники трехдневного форума «Профиль будущего», их состояние оценивается как удовлетворительное, остальные отдыхающие находятся под медицинским наблюдением.

Республиканский Роспотребнадзор уточнил, что в лабораториях исследуют биоматериалы от заболевших и персонала, а также пробы пищи, сырья и смывы. Угрозы распространения инфекции, предварительно, нет, а ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Ранее в школе № 3 города Тары в Омской области дети массово отравились газом. Это произошло из-за опрессовки газового оборудования, которую проводили всего в 250 метрах от учебного заведения. Пострадали 40 учеников. Среди них оказались учащиеся пятых и шестых классов в возрасте 11 и 12 лет.

В Перми до этого шестерых детей госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции из-за отравления в детском саду. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.