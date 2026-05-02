В России придумали новый подход к подготовке вожатых Минпросвещения: перечень проверенных школ вожатых появился в России

В Министерстве просвещения России формируется реестр организаций, занимающихся подготовкой вожатых для детских оздоровительных лагерей в соответствии с профильными рекомендациями, сообщили в пресс-службе ведомства. Указанный перечень публикуется на официальном портале Вожатый.рф. Он создан для того, чтобы снабжать руководителей лагерей квалифицированными кадрами.

В 2026 году Министерство просвещения РФ выводит на новый уровень систему подготовки вожатских кадров для детских оздоровительных лагерей. По поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова формируется перечень организаций, обучающих вожатых в соответствии с профильными рекомендациями ведомства, — сказано в сообщении.

В реестр включены учреждения, которые успешно прошли содержательную проверку. Ключевыми критериями отбора стали наличие действующей лицензии на образовательную деятельность, реализация программ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и подтвержденный практический опыт работы в этой сфере.

Ранее сообщалось, что для 43% родителей в российских регионах главным препятствием для покупки путевок в летние лагеря становится их стоимость. Пришкольные площадки чаще всего выполняют лишь функцию присмотра за детьми и нуждаются в развитии выездных программ для организации полноценного отдыха.