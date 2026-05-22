Вопрос журналистки о ядерном оружии в Швеции застал Рютте врасплох Рютте: нет гарантий, что в Швеции не появится ядерное оружие НАТО

Сегодня нет гарантий, что в Швеции не появится ядерное оружие НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам первой встречи глав МИД стран Блока. В частности, высокопоставленный чиновник признался, что ему «немного сложно» ответить на соответствующий вопрос журналистки, передает РИА Новости.

Конечно, у НАТО есть ядерный зонтик, Франция и Великобритания имеют свои ядерные возможности. Великобритания полностью участвует в группе ядерного планирования НАТО, у Франции есть ее собственные ядерные возможности, но, конечно, мы тесно координируемся, — отметил он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. Планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», написала дипломат.