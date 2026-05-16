Вместо надоевших яичниц: тамагояки — японский омлет, который в Японии едят почти каждый день

Этот омлет совсем не похож на привычную яичницу. Тамагояки получается нежным, слегка сладковатым, очень мягким и буквально тает во рту. Главная особенность — его готовят тонкими слоями и постепенно сворачивают в аккуратный рулет. В Японии такой омлет подают на завтрак, добавляют в бенто и даже используют для суши.

На первый взгляд кажется, что рецепт сложный, но после первой попытки готовить тамагояки хочется снова и снова. Особенно вкусно получается с соевым соусом и легким сливочным ароматом.

Ингредиенты: яйца — 4 шт., сухое белое вино — 1,5 ст. л., сахар — 1 ч. л., соевый соус — 1 ч. л., сливочное масло — 15 г.

Приготовление: яйца разбиваю в миску и аккуратно перемешиваю палочками или венчиком, стараясь не взбивать до пены. Добавляю сахар, соевый соус и белое вино, снова перемешиваю до однородности.

Сковороду слегка смазываю сливочным маслом и хорошо прогреваю на небольшом огне. Вливаю тонкий слой яичной смеси и жду, пока омлет слегка схватится.

Затем аккуратно сворачиваю его рулетом к одному краю сковороды. На свободное место снова вливаю немного яичной массы, приподнимая рулет, чтобы смесь затекла под него.

Когда новый слой схватится, снова сворачиваю омлет. Повторяю так несколько раз, пока не закончится вся смесь.

