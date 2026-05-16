Россиянам рассказали, как жить на проценты от вкладов и не работать Доцент Щербаченко: для жизни на проценты нужно минимум 3 млн рублей на депозите

Для комфортной жизни без работы необходимо иметь как минимум 3 млн рублей на депозите, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, в этом случае ежемесячный доход по вкладу составит около 30 тыс. рублей.

Чтобы жить на проценты и не работать, нужна достаточно большая сумма на депозите, с учетом того, что доход по ним облагается налогом. Плюс нужно учитывать инфляцию. Допустим, мы хотим получать 30 тыс. рублей ежемесячно при размещении средств под 12%. В этом случае на счету должно быть 3 млн рублей. Для получения 50 тыс. рублей — 5 млн. Чтобы стабильно получать 75 тыс. рублей — 7,5 млн. Считаю, что вклады останутся актуальными для большинства людей до декабря 2026 года. Стоит напомнить, что сбережения до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что при снижении ключевой ставки до 10% примерно в начале 2027 года увеличится количество людей, ищущих новые инвестиционные возможности. По словам доцента, около 40% направят средства на фондовый рынок, примерно 25% — в золото, 15% — на рынок недвижимости, а оставшиеся 20% сохранят на депозитах.

Ранее директор по маркетингу страховой компании Алена Новикова заявила, что накопительное страхование жизни может защитить доход семьи. По ее словам, этот продукт идеально подходит для достижения долгосрочных финансовых целей.