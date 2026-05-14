Финансист развеял главный миф об успешных инвестициях

Для старта на бирже не требуются миллионы рублей, а начать можно с суммы всего в 5 тыс. рублей, заявил NEWS.ru финансист, квалифицированный инвестор, основатель семейного офиса D1 Capital Данила Ладнюк. По его словам, брокеры открывают счета без минимального остатка, а ключевым фактором становится не размер первой покупки, а регулярность и привычка к формированию капитала.

С какой суммы можно начать инвестировать? Главный миф — для старта нужны миллионы рублей. Инвестиции для начинающих доступны уже с 1 тыс. рублей. Брокеры открывают счет без минимального остатка. Важна не сумма, а привычка: даже 5 тыс. рублей в месяц под 12–15% годовых за 10 лет превращаются в капитал благодаря сложному проценту, — пояснил Ладнюк.

Он отметил, что начинающему инвестору прежде всего стоит сформировать подушку безопасности с помощью банковского вклада, где суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством. По его словам, для базовой защиты капитала также подходят облигации федерального займа, которые можно приобрести примерно за 1 тыс. рублей.

С чего начать инвестировать новичку? Вот три базовых инструмента. Вклад — для подушки безопасности. Суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Доходность скромная, но риска почти нет. Задача — создать резерв, чтобы не продавать активы в панике. ОФЗ — облигации федерального займа. Вы даете в долг деньги государству. Одна бумага стоит около 1 тыс. рублей. Если держать до погашения, получите ровно то, что обещано. БПИФ — биржевой фонд. Покупаете один пай, который часто дешевле 1 тыс. рублей, и становитесь совладельцем десятков компаний. Это настоящая диверсификация, — сказал Ладнюк.

Он добавил, что начинающему инвестору важно открывать счет только у брокера с лицензией ЦБ. Также эксперт подчеркнул, что не стоит вкладывать деньги, которые понадобятся через год-два.

Ранее инвестор Федор Сидоров заявил, что жить на проценты от банковского вклада и не работать мечтают многие, но для этого нужно 12,1 млн рублей. По его словам, из этой суммы получится доход в размере средней зарплаты по России.