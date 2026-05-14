14 мая 2026 в 10:00

Свыше 30 тыс. специалистов отправили заявки на VII чемпионат «АртМастерс»

Фото: Пресс-служба «АртМастерс»
Свыше 30 тыс. молодых специалистов отправили заявки на участие в VII сезоне Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс». Соответствующая кампания прошла во всех федеральных округах и регионах России.

Для всех, кто подал заявку на участие в чемпионате, начинается новый этап — отбор и подготовка к состязаниям. Впереди вас ждет интенсивная работа, сложные задачи и шанс реализовать собственные проекты на ведущих площадках страны. Вы вступаете в экосистему «АртМастерс», которая предоставляет все условия для профессионального роста и воплощения самых смелых идей в сфере креативных индустрий. Желаю каждому участнику дойти до финала чемпионата, проявить себя и получить заслуженную награду, — отметил директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин.

Больше всего заявок поступило из Центрального федерального округа. На втором месте — Приволжский федеральный округ, на третьем — Северо-Западный. В тройку лидеров среди регионов вошли Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан.

Ранее организаторы международных командных соревнований ArtMasters Open приняли заявки на участие от молодых специалистов из 140 стран. Всего на отборочный этап зарегистрировались свыше 3,5 тыс. представителей сферы креативных индустрий.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

