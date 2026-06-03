Кафельников дал совет Андреевой перед игрой с украинкой на «Ролан Гаррос» Кафельников: теннисистку Андрееву ждет тяжелый матч против украинки Костюк

Теннисистке Мирре Андреевой стоит готовиться к трудному матчу против украинки Марты Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), заявил олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Андреева уверенно обыграла румынку Сорану Кырстю в четвертьфинале. По его мнению, российской спортсменке нужно подойти в полуфиналу как к последнему матчу в карьере.

Впереди у Мирры будет сложный матч, обе будут грызть грунт. Ей следует подойти к полуфиналу как к последнему матчу в карьере, — сказал Кафельников.

Ранее Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Россиянка обыграла Кырстю. Матч завершился со счетом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 56 минут.

До этого олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила, что Андреева продемонстрировала свой лучший теннис в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Она отметила, что в этом году спортсменка уже готова к большим свершениям. Веснина отметила, что Андреева очень быстро учится.