Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 16:17

В МИД России рассказали о подготовке встречи Лаврова и Рубио

Захарова: встреча Лаврова и Рубио прорабатывается

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Потенциальная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио прорабатывается, сообщила представитель отечественного дипведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, дипломаты могут встретиться на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается, — заявила Захарова.

Ранее американский госсекретарь лично рассказал о готовности встретиться со своим коллегой из России. Он отметил, что пока точных договоренностей о встрече нет. Оба в скором времени посетят Филиппины.

Глава российского МИД проведет ряд двусторонних встреч в Маниле. Лавров побеседует не только с представителями стран из Юго-Восточной Азии, но и из других регионов мира.

Кроме этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что за последние дни Кремль не вел официальных контактов с Белым домом. По его словам, Москва будет только приветствовать возможные переговоры с Рубио.

Власть
Сергей Лавров
Марко Рубио
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно место проживания Блиновской после освобождения
Сомнолог дал советы, как комфортно спать в транспорте
Врач предупредил, когда нельзя охлаждаться при помощи душа
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Шебекино
Гулявшую голой по Москве блогершу оштрафовали на 4 тыс. рублей
Дроны атаковали несколько районов Белгородской области
Автоэксперт назвал причины вибрации руля
Аэропорт Домодедово начал работать по согласованию
Легендарный английский футболист скончался
Туристическая полиция Паттайи предупредила о новой мошеннической схеме
Врач ответила, почему нельзя ходить в мокром купальнике
В Госдуме предупредили о пагубном влиянии нейросетей на человечество
Ситуация с Федоровым и Сырским может плохо повлиять на Зеленского
Отставка Сырского, бунт Кличко: когда случится переворот на Украине
Более 10 машин столкнулись из-за пожара на пшеничном поле
Почему дизайнеры все чаще начинают проект с выбора тканей
Обсуждение санкций Евросоюза против России зашло в тупик
Анита Цой рассказала о своем главном хобби
Россия ответила на высылку дипломатов из Италии
Стали известны последствия страшной атаки ВСУ на Ейск
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.