В МИД России рассказали о подготовке встречи Лаврова и Рубио

В МИД России рассказали о подготовке встречи Лаврова и Рубио Захарова: встреча Лаврова и Рубио прорабатывается

Потенциальная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио прорабатывается, сообщила представитель отечественного дипведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, дипломаты могут встретиться на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле.

Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается, — заявила Захарова.

Ранее американский госсекретарь лично рассказал о готовности встретиться со своим коллегой из России. Он отметил, что пока точных договоренностей о встрече нет. Оба в скором времени посетят Филиппины.

Глава российского МИД проведет ряд двусторонних встреч в Маниле. Лавров побеседует не только с представителями стран из Юго-Восточной Азии, но и из других регионов мира.

Кроме этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что за последние дни Кремль не вел официальных контактов с Белым домом. По его словам, Москва будет только приветствовать возможные переговоры с Рубио.