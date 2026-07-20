В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Вашингтоном в последние дни

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Вашингтоном в последние дни Песков: за последние дни по линии Кремля не было никаких контактов с Вашингтоном

За последние дни российские власти не вели официальных контактов с представителями Белого дома, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва будет только приветствовать возможные переговоры с госсекретарем Штатов Марко Рубио, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Нет, пока за последние дни каких-то контактов по нашей линии не было, — сказал Песков.

Также Песков отметил, что взаимодействие между дипломатическими службами России и США сейчас носит преимущественно техническую направленность. По его словам, РФ принимает к сведению все высказывания американской стороны касательно ограничительных мер в отношении Москвы.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент РФ Владимир Путин открыт к переговорам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. На данный момент конкретных договоренностей о проведении телефонного разговора пока нет, отметил пресс-секретарь.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров назвал доверительным общение Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он напомнил об их участии в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. Мероприятия состоялись в Пекине 3 сентября 2025 года.