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20 июля 2026 в 12:09

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Вашингтоном в последние дни

Песков: за последние дни по линии Кремля не было никаких контактов с Вашингтоном

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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За последние дни российские власти не вели официальных контактов с представителями Белого дома, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва будет только приветствовать возможные переговоры с госсекретарем Штатов Марко Рубио, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Нет, пока за последние дни каких-то контактов по нашей линии не было, — сказал Песков.

Также Песков отметил, что взаимодействие между дипломатическими службами России и США сейчас носит преимущественно техническую направленность. По его словам, РФ принимает к сведению все высказывания американской стороны касательно ограничительных мер в отношении Москвы.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент РФ Владимир Путин открыт к переговорам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. На данный момент конкретных договоренностей о проведении телефонного разговора пока нет, отметил пресс-секретарь.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров назвал доверительным общение Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он напомнил об их участии в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией. Мероприятия состоялись в Пекине 3 сентября 2025 года.

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