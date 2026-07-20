Песков рассказал о контактах Путина с новым верховным лидером Ирана Песков заявил, что Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако на данный момент конкретных договоренностей о проведении телефонного разговора пока нет.

Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам, — сказал он.

Ранее стало известно, что телефонный разговор или личная встреча с Путиным могут стать первым международным контактом Моджтабы Хаменеи. Источник уточнил, что в настоящее время глава государства не появляется на публике из-за сложной военной обстановки и соображений безопасности.

До этого верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель своего отца Али Хаменеи и всех жертв американо-израильских ударов после похорон предшественника. В своем послании он также выразил признательность за «грандиозное и историческое участие» в церемонии десятков миллионов человек в различных городах Ирана и Ирака.