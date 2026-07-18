Путин может встретиться с не появляющимся на публике лидером

Путин может встретиться с не появляющимся на публике лидером Первым международным контактом Хаменеи могут стать переговоры с Путиным

Телефонный разговор или личная встреча с президентом России Владимиром Путиным могут стать первым международным контактом нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, сообщил ТАСС источник в Тегеране. Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время глава государства не появляется на публике из-за сложной военной обстановки и соображений безопасности.

Россия — близкая нам страна, Его превосходительство [Владимир] Путин — близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным, — заявил источник.

Моджтаба Хаменеи занял высший пост в Иране после гибели своего отца Али Хаменеи. Предыдущий лидер страны стал жертвой ракетных ударов, нанесенных США и Израилем по территории Исламской Республики.

Ранее верховный лидер Ирана пообещал отомстить за гибель своего отца Али Хаменеи и всех жертв американо-израильских ударов после похорон предшественника. В своем послании он также выразил признательность за «грандиозное и историческое участие» в церемонии десятков миллионов человек в различных городах Ирана и Ирака.