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11 июля 2026 в 14:46

Верховный лидер Ирана выступил с важным посланием после похорон отца

Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал отомстить за гибель отца

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Iranian Government/Office Of/Global Look Press
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель своего отца Али Хаменеи и всех жертв американо-израильских ударов после похорон предшественника, передает агентство Fars. В своем послании он также выразил признательность за «грандиозное и историческое участие» в церемонии десятков миллионов человек в различных городах Ирана и Ирака.

Мы клянемся отомстить за вашу кровь и за кровь всех мучеников этих двух войн, покарав преступных и опозоривших себя убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она непременно должна быть осуществлена, — говорится в обращении.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля по Тегерану. Провести церемонию прощания сразу не удалось из-за продолжавшихся бомбардировок. Бывшего лидера похоронили в его родном Мешхеде спустя четыре месяца после гибели.

Ранее сообщалось, что Моджтаба Хаменеи так и не появился на публике даже во время похорон отца. По имеющимся данным, он получил тяжелые ранения во время атаки 28 февраля. Источники из его окружения сообщали, что в ходе ударов США и Израиля преемник лидера получил серьезные травмы ног и лица.

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