Адское пекло +34, ливни и ранняя осень: какой будет погода в августе в РФ

Адское пекло +34, ливни и ранняя осень: какой будет погода в августе в РФ

В этом году август может стать месяцем погодных контрастов. Тем, кто надеялся на теплое завершение лета, стоит приготовиться к сюрпризам. Какая погода будет в августе — аномальный зной, затяжные ливни или ранний приход осени? Прогнозы синоптиков — в материале NEWS.ru.

Почему август станет месяцем погодных контрастов

В августе в одних регионах будет жарко и сухо, в других — прохладно и дождливо, прогнозируются перепады температур, рассказал в беседе с NEWS.ru климатолог Михаил Семенов.

Общий температурный фон окажется близким к климатической норме, но с небольшими положительными аномалиями. При этом ожидается переменчивая погода: периоды жары будут чередоваться с кратковременными похолоданиями, ливнями и грозами.

«Например, в европейской части России в первой половине месяца сохранится типичная летняя погода. Во второй декаде возможен заход более прохладного воздуха. В Москве и области средняя температура составит около 20–24 градусов тепла. К концу месяца возможно ее снижение до +17–22. Осадки ожидаются в пределах нормы, однако не исключены локальные интенсивные ливни», — сказал Семенов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На юге страны — в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях — прогнозируется жара до +34, уточнил специалист. По его словам, это значительно повышает риск засухи и природных пожаров. Семенов добавил, что аналогичная температура прогнозируется в южных районах Поволжья — Саратовской и Самарской областях.

«В Москве и регионах Центральной России ожидается неустойчивая погода. Периоды комфортного тепла и жаркой погоды будут неоднократно сменяться волнами похолодания. Не месяц, а полная неожиданность», — пояснил собеседник.

Средняя месячная температура выше нормы ожидается на Алтае, в Республике Тыва, на большей части Якутии, на севере Хабаровского края, а также на западе Магаданской области, сообщили NEWS.ru в Гидрометцентре России. По данным ведомства, избыток осадков наиболее вероятен в северо-восточных районах Северо-Западного федерального округа, в Северо-Кавказском федеральном округе, на юге Приволжского федерального округа, в Амурской области, в отдельных районах Хабаровского края, на юге Магаданской области и Камчатки, а также на Сахалине.

Ждать ли жары в августе в Москве и других регионах России

Август в столице начнется с жаркой погоды, рассказал NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей регионов Центральной России солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой.

«По ночам воздух будет остывать не ниже +13–18, в дневные часы разогреется до +26–31. Европейская жара все-таки прорвется на запад и юг Русской равнины. Лето не сказало своего последнего слова», — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев сообщил, что в августе в Москве будет умеренно теплая и ровная погода. По его словам, экстремальной жары или сильных похолоданий не ожидается. Температура будет примерно на один градус выше климатической нормы.

По оценкам Тишковца, август в РФ может оказаться самым теплым месяцем лета. По его словам, в большинстве регионов дожди прогнозируются в пределах нормы. На северо-западе их ожидается чуть меньше обычного (дефицит около 10–15%). На востоке, юго-востоке европейской территории и на Урале влаги, напротив, выпадет на 20–30% больше нормы.

Метеоролог Александр Сергеев в разговоре с NEWS.ru допустил допустил, что в августе местами может установиться аномальная жара. «Это чревато возникновением внезапных погодных явлений, включая грозы и шквалистые ветры. Полагаю, что август вряд ли обойдется без таких катаклизмов», — пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода обычно стоит в августе в Москве

По словам Семенова, в августе жители Москвы и регионов Центральной России будут ощущать дыхание осени.

«С одной стороны, все еще лето. С другой — чувствуется приближение осени. Если взглянуть на многолетние данные, то в дневное время в столице температура обычно держится в пределах +21–24 градусов. Однако в отдельные дни воздух прогревается до +28–32. С середины августа погода в Москве, как правило, меняется», — отметил климатолог.

По его словам, температура воздуха опускается до +16–20 градусов, выпадают дожди. «Специалисты называют это постепенным переходом. В этот период лето начинает плавно перетекать в осень», — заключил он.

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