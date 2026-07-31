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31 июля 2026 в 19:14

Суд вынес приговор Лерчек

Суд назначил Лерчек пятилетний условный срок

Валерия Чекалина, также известная как Лерчек Валерия Чекалина, также известная как Лерчек Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Гагаринский суд Москвы признал блогера Валерию Чекалину, также известную как Лерчек, виновной в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, заявил участник процесса в беседе с ТАСС. Ее приговорили к пяти годам условного срока и штрафу в размере свыше 700 млн рублей.

Чекалиной назначено наказание в виде пяти лет условно со штрафом в размере более 700 млн рублей, — заявил собеседник агентства.

Блогеру также запретили три года продвигать свой бренд в Сети. При этом сама Лерчек не признала свою вину.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что блогер точно не сядет в тюрьму. Юрист предположил, что в будущем она сможет подать апелляцию для сокращения условного срока. Он также предсказал, что суд приговорит Чекалину к пяти годам условно.

Кроме того, появилась информация, что Лерчек хочет улететь из России после курса химиотерапии. Она хочет восстановиться после болезни в Белграде. По имеющимся данным, в столицу Сербии к ней должен прилететь врач из Германии для медицинских процедур.

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