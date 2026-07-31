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31 июля 2026 в 17:22

Дочь Бориса Немцова заочно отправили под арест

Дочь Немцова Жанну заочно арестовали по делу о нежелательной организации

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд в Москве заочно арестовал дочь политика Бориса Немцова Жанну по делу об участии в деятельности нежелательной организации, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Мера пресечения избрана на два месяца.

Замоскворецкий районный суд города Москвы 31 июля 2026 года избрал в отношении Немцовой Жанны Борисовны меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания Немцовой на территории России. В случае экстрадиции или депортации отсчет начнется с момента ее передачи российским правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что журналистка Марианна Беленькая (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заочно приговорена к 10 месяцам лишения свободы за уклонение от обязанностей иностранного агента. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, сроком на один год.

Также адвокат Владимир Жеребенков заявил, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут заочно арестовать на территории России. По его словам, после этого силовики смогут запустить процедуру экстрадиции.

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