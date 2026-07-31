Названы страны Европы, которые первыми «захлебнутся» в потоке мигрантов

Испания и Италия первыми пострадают от очередной волны миграционного кризиса в Европе, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил элитолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, это связано с близостью данных стран к Африке.
Испания и Италия захлебнутся от мигрантов первыми: они к Африке ближе всего, — отметил эксперт.
Он уверен, что приток мигрантов также приведет к увеличению расходов Европы на социальные нужды: понадобятся деньги, чтобы содержать приезжих. На этом фоне в ЕС произойдет рост консервативных настроений, уверен Журавлев.
Миграционный кризис уже привел к резкому росту популярности Марин Ле Пен во Франции и партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ. В Польше и Венгрии он в свое время привел консерваторов к власти, — напомнил элитолог.
Все это в перспективе несет выгоду для России, добавил Журавлев. Во-первых, считает он, кризис отвлечет внимание Европы от поддержки Украины. Во-вторых, у России прибавятся союзники в ЕС в лице консерваторов, заключил элитолог.
Ранее мигранты из Марокко прорвались в испанский анклав Сеута на севере Африки. Власти Испании решили задействовать военных, чтобы обеспечить порядок в автономном городе.