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31 июля 2026 в 18:05

Названы страны Европы, которые первыми «захлебнутся» в потоке мигрантов

Элитолог Журавлев: Испания и Италия первыми захлебнутся в потоке мигрантов

Фото: Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Испания и Италия первыми пострадают от очередной волны миграционного кризиса в Европе, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил элитолог, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. По его словам, это связано с близостью данных стран к Африке.

Испания и Италия захлебнутся от мигрантов первыми: они к Африке ближе всего, — отметил эксперт.

Он уверен, что приток мигрантов также приведет к увеличению расходов Европы на социальные нужды: понадобятся деньги, чтобы содержать приезжих. На этом фоне в ЕС произойдет рост консервативных настроений, уверен Журавлев.

Миграционный кризис уже привел к резкому росту популярности Марин Ле Пен во Франции и партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ. В Польше и Венгрии он в свое время привел консерваторов к власти, — напомнил элитолог.

Все это в перспективе несет выгоду для России, добавил Журавлев. Во-первых, считает он, кризис отвлечет внимание Европы от поддержки Украины. Во-вторых, у России прибавятся союзники в ЕС в лице консерваторов, заключил элитолог.

Ранее мигранты из Марокко прорвались в испанский анклав Сеута на севере Африки. Власти Испании решили задействовать военных, чтобы обеспечить порядок в автономном городе.

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