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31 июля 2026 в 18:21

Грушко рассказал о контактах России и Турции по Украине

Грушко: Москва ведет постоянный диалог с Анкарой по международным вопросам

Александр Грушко Александр Грушко Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Москва поддерживает постоянный диалог с Анкарой по широкому кругу международных проблем, включая ситуацию вокруг Украины, заявил ТАСС замглавы МИД России Александр Грушко после заседания экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам. По его словам, взаимодействие между Россией и Турцией продолжается по всей палитре актуальных международных вопросов.

Мы находимся в постоянном контакте с турецкой стороной, у нас ведется на постоянной основе диалог по всей палитре международных проблем, включая ситуацию на Украине. Мы неизменно признательны турецкой стороне за готовность оказать добрые услуги, предоставить Турцию как площадку для возможных переговоров, — отметил он.

Ранее Грушко заявил, что швейцарский нейтралитет остался в прошлом, а страна активно вовлечена в военные приготовления НАТО и Евросоюза. По его словам, при этом в Швейцарии существуют общественные движения и политические силы, которые выступают за возвращение к традиционным принципам нейтралитета и стремятся оградить страну от влияния процессов, связанных с НАТО и Евросоюзом.

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Александр Грушко
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