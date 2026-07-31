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31 июля 2026 в 18:55

Трамп предсказал «испанский сценарий» в США через три года

Трамп: в США хлынут множество мигрантов при победе демократов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в США появится множество мигрантов в случае победы демократов на выборах, написала журналистка Fox News Джеки Хайнрик в своем аккаунте в X. По ее словам, хозяин Белого дома сравнил возможную ситуацию с тем, что происходит в Испании.

Если демократы придут к власти, вы (американцы. — NEWS.ru) не будете жить очень хорошей жизнью, — приводит журналистка слова Трампа.

Президент также назвал ужасными кадры с массовым притоком мигрантов из города Сеуты. Он заявил, что США будут выглядеть точно так же, если на выборах победит представитель Демократической партии.

Ранее американский предприниматель-миллиардер Илон Маск предрек крах государственного бюджета Испании в связи с наплывом мигрантов. За сутки в Сеуту пробрались практически 60 тыс. человек.

Кроме этого, элитолог и кандидат политических наук Дмитрий Журавлев предупредил, что Испания и Италия станут первыми странами в Европе, которые пострадают в ходе миграционного кризиса. Он отметил, что оба государства расположены рядом с Африкой.

США
Дональд Трамп
Испания
мигранты
демократы
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