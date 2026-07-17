Американист ответил, при каких условиях в США возможна народная революция

Для начала революции в США необходимо, чтобы ее возглавила оппозиция двух ведущих партий страны, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Так он прокомментировал мнение журналиста Такера Карлсона, что в Штатах существует риск народного восстания. По мнению эксперта, американская элита приложит все усилия, чтобы подавить возможный переворот.

Предпосылки к революции в США, конечно, есть. Туда входит социальное неравенство, снижение качества жизни, демографические проблемы и различные внешнеполитические авантюры. Если возникнет переворот, он должен исходить от какой-то третьей силы. Потому что две основные — условно говоря, демократы и республиканцы, которые контролируются истеблишментом, — подавят революцию. Ведь по ее итогам эта элита проиграет все: мировое господство, богатство, лишится зоны комфорта, — высказался Блохин.

Он отметил, что США называют полицейским государством из-за большого количества тюрем и заключенных. На этом фоне, по словам политолога, необходима высокоорганизованная революционная сила, чтобы бросить вызов этому истеблишменту.

Сейчас есть недовольные, но нет третьей силы и организованного управления. Так что, если сейчас люди и начнут что-то высказывать, им очень быстро прикроют рты. И они будут прикрывать их спокойно, потому что если все это вырвется, то «глубинное государство» потеряет все. Революция должна не просто созреть, это не должно быть просто недовольство. Должна появиться целая плеяда лидеров, которые будут синхронизировать свои действия и которым нужно будет победить в результате этой борьбы, — заключил Блохин.

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