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23 июля 2026 в 15:24

Такер Карлсон объяснил, почему считает Россию потрясающей страной

Журналист Карлсон назвал Россию своей любимой страной

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию любимой страной из всех, которые он когда-либо посещал, сообщает RT со ссылкой на его интервью сотруднице телеканала Таре Рид. По словам Карлсона, страна произвела на него крайне положительное впечатление.

[Россия] совершенно потрясающая. Это моя любимая страна из всех, где я когда-либо бывал. Мне там понравилось, — заявил Карлсон.

Журналист также рассказал, что две недели назад ужинал со знакомыми в Великобритании, которые утверждали о существовании в России тоталитарной системы и крайней нищеты населения. Карлсон отметил, что на его вопрос о личном посещении страны собеседники ответили отрицательно. Журналист в ответ заметил, что бывал там несколько раз и что Москва, по его мнению, значительно красивее и больше Лондона.

Ранее Карлсон заявил, что небольшая группа людей с «темными или злыми мотивами» целенаправленно пытается спровоцировать военный конфликт между США и Россией. По его словам, эти люди чрезвычайно мотивированы, хотя их истинные намерения остаются неясными. Карлсон подчеркнул, что в американском обществе нет массового движения, поддерживающего военные действия с Россией.

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