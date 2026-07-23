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23 июля 2026 в 08:10

Стало известно об арестах американцев после поездок в Россию

Журналист Карлсон: американцев могут арестовать по возвращении из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Граждане США рискуют быть арестованными по возвращении из России, заявил американский журналист Такер Карлсон в подкасте East Meets West на YouTube с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид. По его словам, американцев также очень настойчиво отговаривают от поездок в РФ.

Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого. И людей арестовывают на обратном пути, — рассказал Карлсон.

Он также сообщил, что планировал снова посетить Россию зимой, но столкнулся с трудностями. Визу ему выдали, но суть проблемы журналист не уточнил.

Ранее Карлсон отмечал, что небольшая группа людей с «темными или злыми мотивами» целенаправленно пытается спровоцировать военный конфликт между США и Россией. По его словам, эти люди чрезвычайно мотивированы, хотя их истинные намерения остаются неясными.

До этого Карлсон выразил мнение, что вице-президент США Джей Ди Вэнс мог бы стать потенциальным преемником нынешнего президента Дональда Трампа. По его мнению, политик смог бы привести Республиканскую партию к более тесному сотрудничеству со своими избирателями.

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