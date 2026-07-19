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19 июля 2026 в 10:03

Такер Карлсон назвал потенциального преемника Трампа

Журналист Карлсон назвал Вэнса потенциальным преемником Трампа

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс мог бы стать потенциальным преемником нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью Bloomberg. По его мнению, политик смог бы привести Республиканскую партию к более тесному сотрудничеству со своими избирателями.

Посмотрим, [сможет ли Вэнс стать следующим кандидатом в президенты]. Жаль, что его не избрали президентом в 2024 году, жаль, что этого не произошло. Я люблю Джей Ди. Я никогда этого не скрывал. Меня сильно критиковали за эти слова — вероятно, я ему этим не помог. Конечно, я не во всем с ним согласен, но я считаю его честным, умным и порядочным человеком. Это ставит его выше почти всех политиков, которых я когда-либо встречал, — признался Карлсон.

Журналист отметил, что при Вэнсе страна не воевала бы с Ираном, поскольку тот не стал бы начинать две войны ради борьбы с фантомной ядерной программой. По его мнению, для Вэнса это было бы слишком безумно, а он слишком сильно уважает себя.

Ранее Карлсон заявлял, что США оказались менее могущественными, чем многие считали ранее. По его словам, представление об исключительной силе страны привело к высокомерию и чрезмерной оценке собственных возможностей.

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Такер Карлсон
Джей Ди Вэнс
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