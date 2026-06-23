Шойгу обвинил Запад в циничном использовании цветных революций Шойгу: Запад применяет Starlink и OneWeb для организации цветных революций

Западные государства все более активно и цинично используют сценарии цветных революций, заявил на встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В качестве инструментов дестабилизации он назвал современные коммуникационные технологии Starlink и OneWeb.

Последние события на Ближнем Востоке ярко демонстрируют все более активное и циничное использование Западом сценариев цветных революций. В целях дестабилизации социально-политической обстановки путем манипулирования общественным мнением используются все современные информационно-коммуникационные технологии, включая нелегально завозимые из-за рубежа терминалы Starlink и OneWeb, — сказал Шойгу.

Он указал на острую потребность государств БРИКС в формировании собственной инфраструктуры, не зависящей от внешних поставщиков. Для государств глобального Востока и Юга альтернативой могло бы стать использование российской низкоорбитальной спутниковой системы, считает Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что диалог в рамках БРИКС по вопросам биологической безопасности стал крайне востребованным на фоне активного расширения американских военных лабораторий. На встрече представителей государств объединения, курирующих вопросы безопасности, он добавил, что вв мире насчитывается порядка 120 подобных закрытых учреждений, около 40 из них находятся на Украине, передает ТАСС.