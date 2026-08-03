Постелившую коврик с флагом России мигрантку вышлют на родину Мигрантку из Узбекистана вышлют на родину после инцидента с флагом России

Мигрантка из Узбекистана, которая постелила коврик с изображением флага России, будет депортирована на родину, сообщила пресс-служба агентства миграции республики в Telegram-канале. Она отправится домой 6 августа.

За счет средств миграционного фонда для женщины оформлен авиабилет в Узбекистан. Ее возвращение на родину запланировано на 6 августа, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что инцидент произошел в Нижегородской области. В ходе проверки во временном жилище гражданки Узбекистана правоохранители нашли коврик с изображением государственного флага РФ. Рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над госфлагом РФ.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, требующий от иностранных работников обеспечивать себя и своих иждивенцев на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если иностранец работает в нескольких субъектах РФ, расчет ведется по наибольшему прожиточному минимуму.

До этого депутаты Госдумы приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым мигрантов могут выдворить из страны за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека. Их также могут депортировать за неповиновение военнослужащим на границе.