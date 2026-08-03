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03 августа 2026 в 12:22

Бригаду медицины катастроф из Краснодара направили в Геленджик

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Бригаду медицины катастроф из Краснодара направят для помощи пострадавшим в результате атаки беспилотников на Геленджик, сообщил мэр города Алексей Богодистов в МАКСе. Сейчас на месте происшествия работают пять бригад врачей.

Нахожусь на месте трагедии в Архипо-Осиповке. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь — на месте работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, три запросили из Туапсе, также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара, — написал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в числе пострадавших во время атаки украинских дронов на Геленджик есть несовершеннолетние. Всего травмы получили 13 человек, каждому из них оказывается полный спектр медицинской помощи, подчеркнул глава региона.

Кроме того, он уточнил, что в Геленджике жертвами падения фрагментов украинского дрона стали три человека. Глава региона отметил, что ВСУ наносили удары по объектам гражданского назначения.

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