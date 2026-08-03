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03 августа 2026 в 13:18

В ОП ответили, какое событие может стать переломным в украинском конфликте

Член ОП Асафов: осенние выборы в США могут изменить ход украинского конфликта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Выборы в Конгресс США, которые состоятся осенью, способны кардинально повлиять на развитие украинского конфликта, заявил NEWS.ru член Общественной палаты России Александр Асафов. Так он прокомментировал слова бывшего посла Британии в Москве Иэна Прауда, который предположил, что переломный момент в кризисе на Украине может начаться с президентских выборов во Франции. По словам Асафова, на ход конфликта способен повлиять любой неожиданный политический импульс из Вашингтона.

Переломным моментом в украинском конфликте может быть все, что угодно: и выборы президента Соединенных Штатов, и плохой результат для республиканцев на мидтермах, и внезапно изменившееся настроение американского президента [Дональда Трампа], который более жестко будет выставлять условия, связанные, например, с отключением Starlink или предоставлением разведпомощи. Как мы видим, контракт на передачу лицензии на изготовление Patriot уже сломался, — сказал Асафов.

Он отметил, что в этом контексте Франция, несмотря на свои амбиции, не является главным действующим лицом, способным запустить механизм кардинальных изменений на поле боя. По мнению члена ОП, ключевыми игроками в вопросе поддержки ВСУ остаются Великобритания и Германия.

Победа Марин Ле Пен (лидер парламентской фракции «Национальное объединение». — NEWS.ru) в президентских выборах во Франции вряд ли повлияет на ход украинского конфликта. В этом смысле Париж — это довольно важный элемент в поддержке киевского режима, но не основной, к которому относятся британцы и немцы, — заключил Асафов.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что в ближайшее время следует ожидать усиления вовлеченности США в украинский конфликт, тогда как европейская поддержка Киева во многом исчерпала свой политический ресурс. По его словам, ВСУ нужна передышка от российских ударов.

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