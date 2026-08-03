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03 августа 2026 в 14:13

Агроном раскрыл распространенную ошибку дачников в уходе за растениями

Агроном Воробьев предостерег от полива растений с помощью артезианской воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Растения не рекомендуется поливать артезианской водой, поскольку такой уход может лишь навредить, предупредил в беседе с «Радио 1» агроном-биолог Михаил Воробьев. По словам специалиста, ею можно лишь опрыскивать цветы, предварительно прогрев ее на солнце.

Если из шланга течет вода постоянно, если из пруда или реки, то проблем особых нет. Вы будете поливать, насыщать почву влагой, и ваши растения будут расти, цвести, благоухать. А если вы приезжаете изредка и поливаете артезианской водой, температура которой примерно 10 градусов, то это вредно. Такой водой можно только обрызгивать, — отметил Воробьев.

Специалист предупредил, что нельзя допускать попадания холодной воды к корням растений — это переводит их в «зимний режим» и резко замедляет рост. В результате листья испаряют влагу быстрее, чем корни успевают ее восполнять, и они начинают увядать. Особенно опасна холодная вода для теплолюбивых культур — огурцов, тыкв, кабачков, помидоров и баклажанов.

Ранее Воробьев заявил, что хорошей профилактикой фитофтороза является мульчирование. По его словам, верхний слой мульчи всегда остается сухим. Самый простой материал — скошенная газонная или обычная трава, отметил эксперт. На верхнем слое не поселяются болезнетворные грибы, которым необходима влажность, пояснил биолог.

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