Теперь зонирую участок этими растениями: отделяем сад от огорода и хозблока красиво

Теперь зонирую участок этими растениями: отделяем сад от огорода и хозблока красиво

Живая изгородь давно перестала быть просто заменой забору. С ее помощью можно аккуратно разделить сад, огород, зону отдыха или хозяйственный двор, при этом участок выглядит намного естественнее и уютнее. Главное — выбрать кустарники, которые быстро разрастаются, хорошо переносят стрижку и не требуют постоянного ухода.

Одним из лучших вариантов считается кизильник блестящий. Он образует плотную зеленую стену высотой до 2–3 метров, легко переносит формирующую обрезку и осенью окрашивается в насыщенные бордовые тона. Если хочется добавить ярких красок, стоит обратить внимание на пузыреплодник калинолистный. Сорта «Диабло», «Ред Барон» и «Литл Энджел» отличаются бордовой листвой, а «Дартс Голд» — золотистой. Для цветущей изгороди отлично подойдет спирея серая «Грефшейм», которая весной буквально покрывается белыми цветками.

Тем, кто хочет сохранить декоративность круглый год, подойдут туя западная «Смарагд» или «Брабант». «Смарагд» растет медленнее и почти не требует стрижки, а «Брабант» быстрее образует плотную зеленую стену, но нуждается в регулярной формировке. Еще один удачный выбор — дерен белый «Элегантиссима» или «Сибирика». Летом он украшает участок пестрой листвой, а зимой привлекает внимание ярко-красными побегами.

При выборе растений важно учитывать освещенность участка и конечную высоту изгороди. Большинство перечисленных кустарников хорошо зимуют в средней полосе России, отличаются высокой морозостойкостью и при правильной посадке способны украшать участок десятки лет.

Такая зеленая перегородка не только красиво разделяет пространство, но и защищает сад от ветра, задерживает пыль и создает ощущение уединения без массивных глухих заборов.