Эксперт назвала сроки последней подкормки ягодных культур

Ягодные культуры необходимо подкармливать примерно через две недели после сбора урожая, рассказала NEWS.ru эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По словам специалиста, именно в этот период растения закладывают плодовые почки на следующий год. Весенние подкормки уже не влияют на количество завязей, пояснила она.

Урожай сейчас формируется. Весной это уже бесполезно, что заложилось, то заложилось. Мы подкармливаем весной, чтобы развить заложенное. Но чтобы заложилось, надо подкармливать сейчас, — сказала Воронова.

Эксперт также обратила внимание на цветники, пояснив, что август — последний месяц для их подкормки, в сентябре процедура будет бессмысленной. Помимо питания, важно провести обрезку отцветших соцветий, отметила она.

Соцветия, которые отцвели, надо обрезать, чтобы растение не образовало семена и не закончило свое цветение, — пояснила Воронова.

Ранее садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала в беседе с NEWS.ru, что в августе дачники могут успеть посеять сидераты, которые оздоровят почву и помогут в борьбе с вредителями. Она рекомендовала обратить внимание на быстрорастущие горчицу и рожь. Эксперт отметила, что рожь снижает численность проволочника, но для полного избавления от него потребуется комплекс мер.