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31 июля 2026 в 12:41

Заточенный в клетку медведь откусил половину руки своей смотрительнице

Медведь откусил руку сотруднице парка, которая ухаживала за ним в Уссурийске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Уссурийске медведь откусил часть правой руки сотруднице парка «Дора» во время кормления животных, сообщает РЕН-ТВ в Telegram-канале. Пострадавшую без сознания доставили в больницу, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Пострадавшая раньше работала дрессировщицей, а в последние годы ухаживала за медведями, которые попали к ней еще маленькими. Ранее она уже получила травму от одного из животных — медведь откусил ей палец. По информации местных СМИ, в парке содержатся около десяти хищников, а сама женщина жила на территории учреждения, чтобы постоянно присматривать за животными.

После происшествия Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Специалисты выясняют, почему произошло нападение и были ли соблюдены правила безопасности при работе с дикими животными.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье лиса откусила палец мужчине, который пытался защитить свою собаку во время нападения животного. Инцидент произошел в Одинцовском лесу, где 49-летний мужчина лишился верхней фаланги безымянного пальца правой руки и был доставлен в больницу.

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