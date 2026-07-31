Заточенный в клетку медведь откусил половину руки своей смотрительнице Медведь откусил руку сотруднице парка, которая ухаживала за ним в Уссурийске

В Уссурийске медведь откусил часть правой руки сотруднице парка «Дора» во время кормления животных, сообщает РЕН-ТВ в Telegram-канале. Пострадавшую без сознания доставили в больницу, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Пострадавшая раньше работала дрессировщицей, а в последние годы ухаживала за медведями, которые попали к ней еще маленькими. Ранее она уже получила травму от одного из животных — медведь откусил ей палец. По информации местных СМИ, в парке содержатся около десяти хищников, а сама женщина жила на территории учреждения, чтобы постоянно присматривать за животными.

После происшествия Следственный комитет и прокуратура начали проверку. Специалисты выясняют, почему произошло нападение и были ли соблюдены правила безопасности при работе с дикими животными.