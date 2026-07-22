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22 июля 2026 в 11:37

Награды возрастом более 90 лет пытались нелегально вывезти из РФ в Китай

Медали времен Японской империи нашли в багаже иностранца на границе с Китаем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Уссурийские таможенники обнаружили в багаже 57-летнего иностранца, следовавшего рейсовым автобусом в Китай через пункт пропуска Пограничный, награды времен Японской империи, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. При досмотре с помощью рентген-установки инспекторы выявили в рюкзаке мужчины три медали — «За участие в Маньчжурском и Первом Шанхайском инцидентах» (1934 г.), «За участие в Китайском инциденте» (1934 г.), «В память Восшествия на престол Императора Сева» (1928 г.) — а также наградной знак ранения «Сеигундзинсе» (1938 г.).

Пассажир пояснил, что планировал использовать эти предметы для проведения лекции, однако разрешительных документов на их вывоз у него не было. Экспертиза подтвердила, что медали изготовлены более 90 лет назад, а наградной знак — более 80 лет назад. Товары изъяты.

В отношении мужчины возбуждены два административных дела: по факту недекларирования товаров и несоблюдения установленных запретов и ограничений. Ему грозит штраф и конфискация предметов.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево предотвратили попытку контрабанды ювелирных изделий на сумму 36 млн рублей. У 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая, в ручной клади и багаже обнаружили 14 украшений и аксессуары от престижных брендов.

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