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21 июля 2026 в 13:42

Таможенники нашли в багаже пассажирки ювелирку на 36 млн рублей

Таможенники Шереметьево изъяли ювелирку на 36 млн рублей у россиянки из Дубая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды ювелирных украшений на общую сумму 36 млн рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. Незадекларированные товары были обнаружены у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая, в ходе выборочного контроля в вип-зале на «зеленом» коридоре.

В ручной клади и багаже пассажирки инспекторы нашли 14 украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров от престижных брендов, включая Cartier, Bulgari, Piaget, Chopard, Van Cleef & Arpels, GRAFF, Tiffany&Co, Boucheron, Chaumet, Chanel и Dior. Женщина объяснила, что это ее личные вещи, и заявила о незнании таможенных правил. Экспертиза подтвердила подлинность изделий, изготовленных из золота 750 пробы и платины 950 пробы с бриллиантами, сапфирами и бериллами.

Против россиянки возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, что грозит до пяти лет лишения свободы или штрафом до 500 тыс. рублей. Однако женщина признала вину, полностью оплатила таможенные платежи в размере 9 млн рублей и перечислила компенсацию в двукратном размере — более 18 млн рублей. После этого производство по делу было прекращено.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2026 года ФТС зафиксировала 6035 случаев незаконного перемещения наличных денежных средств. Общая сумма незаконно перемещенных средств составила более 955 млн рублей в эквиваленте.

Москва
таможня
контрабанда
ювелирные украшения
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