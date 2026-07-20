ФТС раскрыла масштабы вывоза валюты за границу ФТС выявила незаконный вывоз денег за рубеж на сумму 955 млн рублей за полгода

Федеральная таможенная служба России в первом полугодии 2026 года выявила 6035 случаев незаконного перемещения физическими лицами наличных денежных средств на общую сумму более 955 млн рублей в эквиваленте, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС России. Чаще всего граждане пытались незаконно вывезти доллары и евро. Среди наиболее популярных направлений оказались Турция, ОАЭ, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Узбекистан, Грузия, Сербия, Таиланд и Эстония.

По статье о контрабанде наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ) таможенные органы возбудили 62 уголовных дела, 40 из них связаны с незаконным ввозом валюты. Кроме того, было возбуждено 5973 дела об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 5157 дел касались попыток вывоза иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. (784 тыс. рублей) в эквиваленте.

ФТС России напомнила о действующих правилах перемещения наличной иностранной валюты через границу. Так, с 2 марта 2022 года временно запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс.

При ввозе наличных денежных средств на сумму более $10 тыс. их необходимо письменно задекларировать. Если один человек единовременно ввозит валюту на сумму свыше $100 тыс. (7,8 млн рублей), к таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение средств. В ФТС уточнили, что письменное декларирование наличных денег не предусматривает уплату пошлин или налогов с указанной суммы.

Ранее сообщалось, что в России задержали группу сотрудников акцизной таможни, которых подозревают в получении многочисленных взяток за уклонение от уплаты таможенных сборов и платежей. По данным ФТС, в преступную группу входило должностное лицо одного из постов Центральной акцизной таможни.